Роднина об отмене мастер-класса Трусовой: «Мы не знаем условия поездки. Если на что-то продается билет, то на это нужно получать разрешение федерации»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на отмену мастер-класса фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме.

«Мы не знаем условия поездки. Может быть, это частное лицо, которое не получило разрешения от национальной федерации. Федерация вполне может это запретить.

Мы не знаем условия заключения договора, и есть ли он. Потому что если на что-то продается билет, то на это нужно получать разрешение федерации. Любое мероприятие, которое проводится даже у нас в стране, мы согласовываем с региональной или всероссийской федерацией.

Я еще даже не знаю, есть ли у Трусовой разрешение от нашей федерации. Она же находится на контракте с нашей федерацией. Получила ли она такое разрешение или нет?

Другой вопрос, что, наверное, шведские члены федерации фигурного катания должны или могли оспорить. Но это не наше с вами дело. Это называется «вмешательство», – сказала Роднина.

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменен: «Шведская федерация рекомендовала пока не заниматься этим проектом»