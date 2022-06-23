Ирина Роднина: «Наверное, амбиции бегут впереди Трусовой и ее результата. Олимпиада показала, что молодым пока там выступать рановато»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об амбициях фигуристки Александры Трусовой, которой сегодня исполнилось 18 лет.

«Я поздравляю ее с днем рождения. Она большая стала, волосы длинные.

Олимпиада показала, что молодым пока там выступать рановато. Какие она сделала выводы, это другой вопрос.

Возможно, была неправильная мотивация или неправильная реакция. Наверное, амбиции бегут впереди нее и ее результата», – сказала Роднина.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Трусова стала серебряным призером в одиночном катании.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото