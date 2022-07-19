Тихонов о словах Касаткиной про смену гражданства: «Кто тебя сделал спортсменкой? Россия. Решай свою судьбу сама, остальным советовать не надо»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал слова теннисистки Дарьи Касаткиной о возможной смене гражданства.
«У нас уже такие вопросы ходят. А юниорам я могу сказать: если есть такая возможность, ребят, меняйте», – сказала Касаткина в интервью.
«Призывать не надо. Дорогая моя, кто тебя сделал спортсменкой? Тебя сделала Россия.
Решай свою судьбу сама, а остальным советовать не надо. Каждый должен принимать решение самостоятельно.
Естественно, спортсмену хочется выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах, но, думаю, скоро это (санкции в отношении России) закончится, и все вернется на круги своя», – сказал Тихонов.
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