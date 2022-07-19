Авербух о завершении карьеры Ханю: «Разумное решение. Для него другие турниры, кроме олимпийского золота, не имеют смысла»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух считает разумным решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру.
«Юдзуру Ханю, бесспорно, выдающийся фигурист, это легенда, ставшая частью той золотой плеяды великих фигурного катания. Он достаточно взрослый уже.
Для него другие турниры, кроме олимпийского золота, не имеют смысла. Понимая, что уже к следующей Олимпиаде ему будет за 30, объективно, я думаю, это абсолютно здравое, разумное и умное решение.
Ханю в Японии будут боготворить всю жизнь. Успеха ему в дальнейшей карьере и везде, где он будет начинать, это очень талантливый человек.
О том, что он завершит карьеру, практически было понятно, но теперь он это сделал официально», – отметил Авербух.