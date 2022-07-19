Авербух о завершении карьеры Ханю: «Разумное решение. Для него другие турниры, кроме олимпийского золота, не имеют смысла»

Хореограф, постановщик ледовых шоу считает разумным решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить спортивную карьеру.

, бесспорно, выдающийся фигурист, это легенда, ставшая частью той золотой плеяды великих фигурного катания. Он достаточно взрослый уже.

Для него другие турниры, кроме олимпийского золота, не имеют смысла. Понимая, что уже к следующей Олимпиаде ему будет за 30, объективно, я думаю, это абсолютно здравое, разумное и умное решение.

Ханю в Японии будут боготворить всю жизнь. Успеха ему в дальнейшей карьере и везде, где он будет начинать, это очень талантливый человек.

О том, что он завершит карьеру, практически было понятно, но теперь он это сделал официально», – отметил Авербух.