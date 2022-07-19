Максим Ковтун: «Ханю изменил фигурное катание, он настоящая легенда. Запомню его как доброжелательного человека»

Теги сборная России сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Максим Ковтун Фигурное катание

Бывший российский фигурист Максим Ковтун высказался о том, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил карьеру.

«Очень жаль, что из фигурного катания уходит целая эпоха. Для меня было огромной честью соревноваться с Юдзуру, сражаться с ним на мировой арене. Это был бесценный, потрясающий опыт.

Навсегда запомню его, как доброжелательного человека, который всегда рад был нас видеть.

Помню, однажды пересеклись с ним на каких-то соревнованиях, и он так смешно закричал: «Кооофтаааан!» и побежал обнимать.

Юдзуру изменил фигурное катание – про него эту фразу можно сказать абсолютно искренне. Он настоящая легенда, тут и добавить нечего.

Только ему после прокатов выкидывали миллиард игрушек, что даже льда не было видно. И аплодировали стоя», – сказал Ковтун.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные