Максим Ковтун: «Ханю изменил фигурное катание, он настоящая легенда. Запомню его как доброжелательного человека»

Бывший российский фигурист высказался о том, что двукратный олимпийский чемпион завершил карьеру.

«Очень жаль, что из фигурного катания уходит целая эпоха. Для меня было огромной честью соревноваться с Юдзуру, сражаться с ним на мировой арене. Это был бесценный, потрясающий опыт.

Навсегда запомню его, как доброжелательного человека, который всегда рад был нас видеть.

Помню, однажды пересеклись с ним на каких-то соревнованиях, и он так смешно закричал: «Кооофтаааан!» и побежал обнимать.

Юдзуру изменил фигурное катание – про него эту фразу можно сказать абсолютно искренне. Он настоящая легенда, тут и добавить нечего.

Только ему после прокатов выкидывали миллиард игрушек, что даже льда не было видно. И аплодировали стоя», – сказал Ковтун.