Елизавета Нугуманова: «Восхищаюсь Ханю, следила за его катанием на протяжении всех сезонов. Есть фото, где он дарит мне счастливого Винни-Пуха»

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова прокомментировала решение двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю завершить карьеру.

«Очень давно, когда Ханю только вышел на международный взрослый уровень, мы увидели и отметили его выступления с мамой, что мальчик классно катается. В итоге тот самый Юдзуру стал двукратным олимпийским чемпионом.

Он прекрасно катался, я следила за его катанием на протяжении всех сезонов, он вошел в историю, им восхищаются многие, в том числе и я. Кстати, есть даже фотография, где он дарит мне счастливого Винни-Пуха, она была сделана на финале Гран-при в 2016 году.

Я всегда любила наблюдать за его выступлениями, он действительно легенда нашего вида спорта. Надеюсь, что у него все получится на новом жизненном этапе», – сказала Нугуманова.

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