Елизавета Нугуманова: «Восхищаюсь Ханю, следила за его катанием на протяжении всех сезонов. Есть фото, где он дарит мне счастливого Винни-Пуха»

Российская фигуристка прокомментировала решение двукратного олимпийского чемпиона завершить карьеру.

«Очень давно, когда Ханю только вышел на международный взрослый уровень, мы увидели и отметили его выступления с мамой, что мальчик классно катается. В итоге тот самый Юдзуру стал двукратным олимпийским чемпионом.

Он прекрасно катался, я следила за его катанием на протяжении всех сезонов, он вошел в историю, им восхищаются многие, в том числе и я. Кстати, есть даже фотография, где он дарит мне счастливого Винни-Пуха, она была сделана на финале Гран-при в 2016 году.

Я всегда любила наблюдать за его выступлениями, он действительно легенда нашего вида спорта. Надеюсь, что у него все получится на новом жизненном этапе», – сказала Нугуманова.