Татьяна Тарасова: «Ханю провел очень длинную карьеру, он был и остается любимцем публики. Просто пришло время подумать о будущем»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

– Ханю провел очень длинную карьеру, с 2010 года на международных соревнованиях. Он был и остается любимцем публики.

Просто пришло время подумать о будущем, и он принял решение делать свое шоу, уйдя в профессионалы.

– Кто займет место Ханю?

– Тот, кто будет радовать своей индивидуальностью, непохожестью на других, технически совершенен и незабываем, – сказала Тарасова. 

Юдзуру Ханю: «Больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами, но я продолжу работать над четверным акселем»

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