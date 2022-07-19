Татьяна Тарасова: «Ханю провел очень длинную карьеру, он был и остается любимцем публики. Просто пришло время подумать о будущем»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю.

– Ханю провел очень длинную карьеру, с 2010 года на международных соревнованиях. Он был и остается любимцем публики.

Просто пришло время подумать о будущем, и он принял решение делать свое шоу, уйдя в профессионалы.

– Кто займет место Ханю?

– Тот, кто будет радовать своей индивидуальностью, непохожестью на других, технически совершенен и незабываем, – сказала Тарасова.

Юдзуру Ханю: «Больше не могу сравнивать себя с другими фигуристами, но я продолжу работать над четверным акселем»