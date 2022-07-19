Алексей Ягудин: «Ханю – двукратный олимпийский чемпион, это просто охрененно. Гениальная карьера, удачи ему в будущем»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин прокомментировал новость о том, что Юдзуру Ханю завершил спортивную карьеру.
«У Ханю была гениальная карьера спортсмена, удачи ему в будущем. Всегда есть люди, которые умеют не только побеждать, но и удивлять.
Для меня открытием на чемпионате мира в Стокгольме стал Юма Кагияма из Японии, на Олимпиаде он выступил шикарнейшим образом. Или американец Илья Малинин, который единственный прыгает четверной аксель.
Мне кажется, что лучше не когда у тебя что-то более-менее хорошее в количестве 10 штук, а что-то выдающееся и сверхординарное, но в количестве двух-трех.
Ханю – двукратный олимпийский чемпион, это просто охрененно! И на третьей Олимпиаде он занял четвертое место.
Все рано или поздно заканчивают, это жизнь. Если раньше были яркие звездочки, как Стефан Ламбьель, Нэтан Чен (не в обиду тем, кого я не назову), то сейчас это Юма Кагияма, Шома Уно, Ханю.
Приходит время уходить одним и появляться другим. Хочется, чтобы закрепился Малинин, потому что невозможно не восхищаться его техническим арсеналом.
Появятся и другие, но лучше так, когда только единицы восхищают воображение. И они будут», – сказал Ягудин.