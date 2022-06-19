«В каскадах изменились правила – за этим следим». Дудаков провел тренировку группы Тутберидзе в Новогорске

Тренер Сергей Дудаков работает с фигуристами группы Этери Тутберидзе на сборе в Новогорске.

На льду тренируются , , , , Аделия Петросян, и другие.

«Продавливайте ноги! Сесть, встать! Сесть, встать!

Ну по прямой, Сонь! Рисунок – змейка!

Даша, глаза подыми! Саша, садись, садись в ноги!

Садиться, садиться, корпус держим, не ныряем. Только опорная нога работает!» – подсказывает Дудаков спортсменам.

«В каскадах изменились правила – за этим следим. В тулупе – наружное [ребро], в сальхове – не стоим долго на двух ногах, в риттбергере – левая нога не касается [льда]. Следим, куда мы в лутце ставим ногу, в какую сторону направление съема левой ноги», – отметил тренер.

«Лутц хорошо, в тулупе не раскачивайся. Корпус пошел, за этим и конек поехал», – сказал Дудаков Валиевой.

Новые правила в фигурном катании – подарок для Туктамышевой и Ханю, но с угрозой для Валиевой и Щербаковой