«В каскадах изменились правила – за этим следим». Дудаков провел тренировку группы Тутберидзе в Новогорске

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Сергей Дудаков Камила Валиева Дарья Усачева Софья Акатьева Майя Хромых Аделия Петросян Фигурное катание

Тренер Сергей Дудаков работает с фигуристами группы Этери Тутберидзе на сборе в Новогорске.

На льду тренируются Камила ВалиеваАлександра ТрусоваДарья УсачеваМайя Хромых, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие.

«Продавливайте ноги! Сесть, встать! Сесть, встать!

Ну по прямой, Сонь! Рисунок – змейка!

Даша, глаза подыми! Саша, садись, садись в ноги!

Садиться, садиться, корпус держим, не ныряем. Только опорная нога работает!» – подсказывает Дудаков спортсменам.

«В каскадах изменились правила – за этим следим. В тулупе – наружное [ребро], в сальхове – не стоим долго на двух ногах, в риттбергере – левая нога не касается [льда]. Следим, куда мы в лутце ставим ногу, в какую сторону направление съема левой ноги», – отметил тренер.

«Лутц хорошо, в тулупе не раскачивайся. Корпус пошел, за этим и конек поехал», – сказал Дудаков Валиевой.

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