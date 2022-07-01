Филипп Шветский: «Как триметазидин мог попасть в организм Валиевой? Наша версия – от кого-то из ближайшего окружения, кто мог принимать комплекс с этим препаратом»

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский высказал версию того, как запрещенный триметазидин мог попасть в организм , которая в декабре сдала положительную допинг-пробу.

– Можете по-простому объяснить, что такое триметазидин и как он попал в организм Валиевой?

– Триметазидин входит в число препаратов, запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. В медицине он назначается пожилым пациентам с ишемией для защиты кардиомиоцитов – мышечных клеток сердца. Его принимают в комплексе с другими препаратами только по назначению кардиолога.

Никаких медицинских или каких-либо еще оснований назначать Валиевой этот препарат не существует. Это – повторюсь – было бы проявлением невменяемости.

В допинг-пробе настолько низкая концентрация этого препарата, что нет никаких сомнений: речь идет не о системном, а об однократном случайном попадании, возможно, о некоем казусе неизвестной природы, но совершенно точно о минимальной дозе. Иначе в допинг-пробах до и после тоже оставался бы «хвост» триметазидина.

– Как он мог попасть в организм Валиевой?

– Наша версия, которую мы представили в во время , – от кого-то из ближайшего окружения, кто мог принимать комплекс, в который входил триметазидин.

Любому эксперту ясно, что в случае с Валиевой можно говорить только об однократном случайном попадании. Я благодарен штабу Центра спортивной медицины ФМБА России и Олимпийского комитета РФ на Олимпийских играх за помощь в обосновании этой версии.

– А как это физически могло произойти? Выпила воды из одного стакана с родственником? Через поцелуй, рукопожатие?

– Если бы мы знали механизм, наши позиции в суде были бы гораздо прочнее. Но, к сожалению, мы этого не знаем. И важен в этом случае даже не механизм, а железобетонный аргумент – это не системное применение.

– В СМИ и соцсетях обсуждалась версия, что триметазидин мог попасть вместе с каким-то БАДом, аминокислотным комплексом. Насколько это вероятно?

– Я бы эту версию исключил. У нас все БАДы проверяются, да и не стоит преувеличивать их роль. В фигурном катании их применение весьма ограниченно из-за особенностей вида спорта, возраста спортсменов, необходимости удерживать вес.

Нужные фигуристам микроэлементы есть в пище. Спортсмен должен получать достаточный объём воды, восполнять электролиты, аминокислоты, которые теряются из-за нагрузок. Всё это содержится в безобидных биодобавках.

Фигуристы обычно используют высококачественные аминокислотные комплексы, а не покупают их где-то на рыночном развале, – сказал Шветский.

Наши врачи написали статью о препарате, который найден у Валиевой. Вывод: его применение в спорте не имеет смысла