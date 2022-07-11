Анна Щербакова: «Кажется, что я пока не готова сама себе что-то ставить. Может, в будущем, когда будет побольше опыта»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию сообщила, что пока не готова ставить себе программы.

— После работы с Ильей Авербухом не возникло ли у тебя идеи поставить себе что-то самой?

— Кажется, что я пока не настолько готова сама себе что-то ставить. Когда у меня были какие-то идеи, я их говорила, Илья прислушивался ко мне. Я внесла часть своего, но я не считаю, что поставила себе что-то сама, но все-таки это были маленькие моменты

Так что сама я пока ставить себе не готова. Может, это произойдет в будущем, когда у меня будет побольше опыта, – сказала Щербакова.

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