Щербакова о номере под песню Окуджавы: «Это идея Авербуха. Я тоже принимала участие в постановке. Старались, чтобы смысл был вложен в каждое движение»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о своих номерах в ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы».

– Анна, заключительный номер шоу – ваша программа, поставленная на стихи Булата Окуджавы. Расскажите, как появилась столь необычная идея?

– Это идея Ильи Авербуха. Он дал мне послушать музыку, рассказал концепцию номера, и мне она сразу очень понравилась. Это очень глубокий номер, со смыслом. В постановке я тоже принимала участие, говорила, что, как мне кажется, будет лучше. Он ко мне прислушивался, поэтому у нас получилась совместная работа. Видение номера у нас во многом совпадало.

Старались, чтобы смысл был вложен в каждое движение – точно так же, как смысл вложен в каждое слово. Как это вижу я, как это видит Илья. Надеюсь, никто не останется равнодушным после нашего номера – и почувствует, что мы в него вложили, и увидит в нем что-то свое.

– Второй ваш номер в шоу «Чемпионы» – это олимпийская программа. С какими эмоциями вы сейчас ее исполняете?

– Мне очень нравится ее катать. Мне кажется, на шоу она изменилась, преобразилась и приобрела новый шарм. На соревнованиях все-таки это волнение, концентрация, максимальная сосредоточенность на прыжках.

Хореография для меня, безусловно, всегда очень важна, но на шоу, как мне кажется, я по-другому раскрылась. В каждом прокате стараюсь вкладываться в каждое движение, думаю, где еще что-то добавить, как поиграть со зрителями. Мне кажется, с каждым исполнением эта программа меняется и становится все более театральной и красочной, – сказала Щербакова.

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