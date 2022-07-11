Ирина Роднина: «Исключением Петренко украинская федерация только напомнила о своей жизненности. Если им нечем заняться, то флаг в руки»

Теги Татьяна Навка Ирина Роднина Виктор Петренко ледовые шоу Федерация фигурного катания Украины Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об исключении Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.

Решение федерации было принято после участия Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Петренко выиграл Олимпийские игры еще в далеком 1992 году. И выиграл Олимпиаду не как представитель Украины, а как представитель Советского Союза.

Исключением Петренко из организации федерация только напомнила о своей какой-то жизненности. Если в федерации нечем заняться, то флаг им в руки», – сказала Роднина.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные