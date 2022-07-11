Ирина Роднина: «Исключением Петренко украинская федерация только напомнила о своей жизненности. Если им нечем заняться, то флаг в руки»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об исключении Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.

Решение федерации было принято после участия Петренко в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Петренко выиграл Олимпийские игры еще в далеком 1992 году. И выиграл Олимпиаду не как представитель Украины, а как представитель Советского Союза.

Исключением Петренко из организации федерация только напомнила о своей какой-то жизненности. Если в федерации нечем заняться, то флаг им в руки», – сказала Роднина.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки