Бестемьянова об исключении Петренко из украинской федерации: «Это только политическое решение. Виктора знает и уважает весь мир!»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила новость об исключении Виктора Петренко из Федерации фигурного катания Украины.

Ранее Петренко выступил в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

«Это только политическое решение. Я знакома с Виктором Петренко. Он внес вклад в развитие не только нашего, но и мирового фигурного катания.

Петренко выступал и выигрывал Олимпиады (бронза Калгари-1988 и золото Альбервилля-1992 – Sports.ru).

Он действительно роскошный фигурист, который многие годы работал в турне Тома Коллинза в Америке. Его знает и уважает весь мир!» – сказала Бестемьянова.

Олимпийский чемпион Петренко исключен из Федерации фигурного катания Украины после участия в шоу Навки