«Говорят, в хоккей играют настоящие мужчины. Сейчас это особенно верно». Нижегородский губернатор Никитин наградил победителей Офицерской хоккейной лиги

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Глеб Никитин вручил награды хоккеистам.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, губернатор Глеб Никитин вручил награды победителям финальных матчей регионального этапа Всероссийского чемпионата Офицерской хоккейной лиги сезона-2021/2022 годов. Также в мероприятии участвовал начальник УФСБ России по Нижегородской области Игорь Завозяев.

Игры прошли в КРК «Нагорный». В их ходе были выявлены лучшие команды в трех дивизионах ОХЛ. Мероприятие посвящено поддержке российских военнослужащих, защищающих сейчас жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Глеб Никитин отметил высокую значимость мероприятия для региона.

«Говорят, что в хоккей играют настоящие мужчины. Сейчас это особенно верно. Вы и ваши коллеги несете службу по защите Родины. В этом деле очень необходимо взаимопонимание. Спорт как раз помогает сплотиться и лучше понимать друг друга», – отметил Глеб Никитин.

Для участников и болельщиков соревнований были подготовлены тематические и спортивные зоны. В мероприятии приняли участие воспитанники нижегородского кадетского корпуса и военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником», спортсмены, прибывшие из ДНР и ЛНР на тренировочные сборы.

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