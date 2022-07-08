Олимпийская чемпионка Турина-2006 Татьяна Навка заплакала, объявляя российскую фигуристку в своем шоу «Аленький цветочек».

Сегодня Валиева дебютировала в спектакле Навки, который проходит в Сочи.

«Ты даришь своим поклонникам такие невероятные чувства. Мы все хотим, чтобы ты еще долго-долго нас радовала, чтобы ты шла к своей цели, а мы – весь мир – у твоих ног.

Дима (Соловьев), спасибо большое, что ты поддержал сегодня Камилу, вывел ее на лед, дал ей эту возможность.

Ребят, спасибо вам большое. Спасибо вам, зрители. Я плачу от счастья, правда. Я безумно за нее рада», – сказала Навка.