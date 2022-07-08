Татьяна Навка: «То, что Валиева получает в шоу эмоции от катания с мужчиной, с противоположным полом, поможет ей в спорте»

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду рассказала о работе с олимпийской чемпионкой над ледовым спектаклем «Аленький цветочек».

«То, что Камила получает эмоции от катания с мужчиной, с противоположным полом, поможет ей в спорте, она в следующем сезоне выйдет с новыми эмоциями, с новым умением показать себя в программах.

У нас четыре олимпийские чемпионки катаются в роли Настеньки. Думаю, мы все выросли на этой сказке, это моя любимая сказка. Во всем мире она известна как «Красавица и чудовище», но мы популяризируем российские, советские сказки.

Смотришь на Камилу – и сердце замирает. Она такая маленькая, но уже с огромной энергией. Ее партнер Дима Соловьев, олимпийский чемпион, достойное чудовище. Каждый фигурист свою роль исполняет как-то по-своему. Спроси, кто лучше – сказать невозможно. Точно знаю, что они лучше, чем я. Так что я счастлива, сердце спокойно», – сказала Навка.