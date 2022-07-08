Камила Валиева: «Делали с Соловьевым поддержки на полу, сначала было страшно, но потом, как и с прыжками, привыкаешь»

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках в дуэте с Дмитрием Соловьевым для шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

«Это было довольно необычно, но мы с Димой начали кататься потихоньку, делали поддержки на полу, сначала было страшно, но потом, как и с прыжками, ты привыкаешь, остальное становится как будто ты это делал много раз.

Мне интересно все – и попробовать себя в шоу, и выступать на соревнованиях. В шоу это другое – ты стараешься работать на публику, передаешь эмоции. В спорте ты следишь за элементами, тоже есть образ, но более сжатый.

Шоу очень даже полезно, как мне кажется, для спорта, так как ты развиваешь актерское мастерство, стараешься больше смотреть на публику», – сказала Валиева.

«Мы с Камилой схожи характером, мы нашли общий язык, это замечательно – работать с таким молодым и талантливым человеком, мне повезло с ней кататься», – отметил Соловьев.

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