Попова о браке Дэвис и Смолкина: «Звонить отцу, спрашивать, правда ли это – полный бред. Люди имеют право на частную жизнь, копаться в чужих трусах ненормально»

Экс-фигуристка Бетина Попова рассказала, как относится к новостям о свадьбе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

– Ты веришь в вариант с США в случае Дэвис – Смолкина? Это не просто сливы на пустом месте или пиар?

– У Дианы есть гражданство. Если ребята захотят, они имеют полное право совершить переход, по правилам, с карантином.

– Опять же, был скрин о заключении ими брака.

– А вот это, я считаю, как раз совсем некрасиво. Начали звонить отцу, спрашивать, правда ли... Полный бред.

Люди имеют право на частную жизнь. Копаться в чужих трусах – ненормально. Кто-то выкладывает в соцсети фотографию с кольцами, как Вика с Никитой – пожалуйста, смотрите. Кто-то не хочет.

– Ты права, не наше дело. Но согласись, со стороны тоже странно – Борис Григорьевич мог сказать «без комментариев, позвоните попозже». А так получилось, он не знает, что происходит с сыном.

– Ну представь – вы сидите вечером, занимаетесь делами, а вам звонят и вопрос в лоб. Человек может не сориентироваться, может, он не ожидал. Потому что вопрос дебильный.

– И ситуация тоже странная. Есть сливы, и их надо как-то проверять.

– Это вопрос к тому, кто сливает. То, что у Дианы и Глеба теплые отношения и что он ее трогательно оберегает и опекает, было видно. Попытались из события сделать сенсацию. Но для меня ее в случившемся нет, – сказала Попова.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

Для миграционной службы США важно, чтобы брак Дэвис и Смолкина был настоящим. Одно из требований – счастливые фото в соцсетях