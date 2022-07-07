Авербух об Арзамасовой: «Как я не планирую сниматься в кино вместе с Лизой, так и она не планирует кататься со мной. Да и сам больше не планирую выходить»

Хореограф Илья Авербух рассказал, планирует ли выступить с показательным номером вместе с женой, актрисой Елизаветой Арзамасовой.

– В Серпухове, на ваш день рождения, у вас был очень классный совместный номер с супругой Елизаветой. Планируете когда-нибудь еще вместе выступить?

– Да нет. Это была просто эмоция, потому что у меня день рождения, и Лиза находилась со мной. Но хочу сказать, что сейчас в Сочи Лиза тоже прилетела, и это было первое путешествие нашего сына Льва. Он впервые летал на самолете, при этом вел себя абсолютно героически: не проронил ни одной слезинки. Мы волновались, но все прошло хорошо.

Но, как я не планирую сниматься в кино вместе с Лизой, так и она не планирует кататься со мной. Да и я сам больше не планирую выходить. В душе-то мы все орлы, но в реальности мое место все-таки с другой стороны бортика.

– Насколько ваша жена следит за фигурным катанием, или она предпочитает дистанцироваться от вашей работы?

– Нет, Лиза меня очень поддерживает. Она следит за , разбирает каждый номер, это близкий ей проект, она сама участвовала в аналогичном. Также она поддерживает и хвалит программы, которые я ставлю для соревнований.

Она смотрит турниры с удовольствием, смотрела ту же Олимпиаду. Там, где я есть, Лиза всегда рядом. Но я бы не сказал, что она является безусловным поклонником фигурного катания. Хотя, конечно, всех ребят знает, любит, у нее есть свои любимцы. Лиза очень эмоциональный человек, после некоторых программ у нее слезы на глазах.

– Вашему старшему сыну Мартину сейчас 18 лет – возраст, когда люди начинают определяться с будущим. Есть ли у него понимание, чем он будет заниматься?

– Мартин тоже через несколько дней прилетает в Сочи, будет здесь целый месяц, я всегда всех вместе держу. На данный момент он учится в РАНХиГСе, учится хорошо, что меня радует. Но подростковая растерянность – куда идти, и чем заниматься, естественно, присутствует. Но у нас есть время, он сейчас только на первом курсе, поэтому все силы брошены на учебу.

Плюс, Мартин занимается скейтбордом, последние полгода стал преподавать и зарабатывать свои собственные деньги, к чему я его и подталкивал. Считаю, что это необходимо, чтобы он себя чувствовал мужчиной, который сам зарабатывает, – сказал Авербух.

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