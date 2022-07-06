«Издалека храм выглядит невероятно, но вблизи замечаешь, что он не так уж и красив». Бойкова посетила собор Святой Софии в Стамбуле

Чемпионка Европы в парном катании рассказала о путешествии в Стамбул.

«В прошлом посте я не смогла уместить все события первого дня, поэтому продолжу здесь.

После того, как были сняты деньги, мы наконец-то со спокойной душой смогли отправиться к одной из главных достопримечательностей города – собору Святой Софии. Путь туда у нас занял 1,5 часа, ибо нужно было постоянно подниматься в гору и было очень жарко.

Я искренне советую Вам задержаться по пути в парке у подножия археологического музея (мы, впрочем, так и сделали): тут вы найдете множество фонтанов, скамеечек и неимоверно красивый выход к Босфору, своеобразную стрелку Васильевского острова.

Но продолжим про Софию. Издалека собор выглядит просто невероятно, особенно на фоне окружающей его зелени. Но вот вблизи ты невольно замечаешь, что он не так уж и красив.

Храм не отреставрирован, цвет выглядит блекло, а штукатурка отваливается. Да, масштаб поражает; да, история и вечность сооружения производит неизгладимое впечатление, но твой взор невольно устремляется скорее на СултанАхмет, чем на знаменитую Софию.

В любом случае, оказавшись на площади между двумя архитектурными памятниками, я советую присесть на газон и насладиться видами, и, возможно, охладиться нарезанным арбузом.

Дальше можно зайти в оба собора и погулять по их территории. Если вы изначально настроены посетить Софию, то советую взять с собой что-нибудь с длинным рукавом, ибо в собор без накидки вас не пустят, а тратить 200 рублей на одноразовый плащ такое себе удовольствие. Но мы, конечно же, этого не знали и потратились.

После посещения соборов, начало вечереть и мы решили заскочить на ближайший рынок за чаем и специями для моего отца. Он находился сразу за СултанАхмет.

Скажу сразу, торгуйтесь до последнего, иначе надуют! Например, мне нужен был листовой чай в желтой упаковке. До рынка я его нигде не видела, поэтому решилась купить его там за 100 лир.

Когда же мы с Ирой отправились в обратный путь и зашли в продуктовый магазин, оказалось, что он стоил значительно дешевле... Но даже если вас надули, хотя бы поешьте до отвалу рахат-лукума и пахлавы.

До дома в это день мы дошли спокойно, без приключений и довольно быстро. Поужинали кюфте и свалились мертвым сном», – написала Бойкова.