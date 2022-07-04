Мария Ласицкене: «Комментарии Баха лицемерны. Спорт должен объединять, дарить любовь, но стало еще тяжелее, чем было»

высказалась о позиции главы МОК Томаса Баха по отстранению российских спортсменов.

Ранее Бах заявил, что время снимать запреты на допуск российских спортсменов к международным соревнованиям еще не наступило.

«Комментарии Баха немножко лицемерны, они неправильно говорят о том, что происходит. Он говорит одно, а в итоге россияне не выступают на международных соревнованиях. Вроде человек должен защищать олимпийское движение, но этого не происходит.

Спорт должен объединять, дарить любовь, но стало тяжело, еще тяжелее, чем было. Понимаю все стороны, я человек миролюбивый, могу всех простить и встать в положение, но никто не принимает наше положение, спортсменов.

Когда ты долго что-то делаешь вопреки, тебя это выбивает. Ты хочешь прыгать с наслаждением, когда никто не ставит палки в колеса, соревнуешься с лучшими и где хочешь.

У всех спортсменов сроки одни – 2024 год. Живу сегодняшним днем, не знаю, что будет завтра. Хочу выступать и продолжать бороться», – сказала Ласицкене в программе «Громко» на Матч ТВ.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности