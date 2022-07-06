Ирина Роднина: «Мы прошли школу того, как несмотря на санкции, показывать хорошие результаты. В этом плане спортсмены и тренеры работают потрясающе»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что США, Великобритания, Норвегия и еще 32 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта.

«Они не могут остановиться. Санкции продолжаются и в экономическом плане, и во всех остальных. Все время что-то придумывают. У кого больше фантазии.

Мы прошли школу того, как несмотря на санкции, показывать хорошие результаты. В этом плане спортсмены и тренеры работают потрясающе», – сказала Роднина.

США, Великобритания, Норвегия и еще 32 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта