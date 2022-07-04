Алиев о поддержке из парного катания с Кондратюком: «Делаем это на финале шоу, чтобы зритель что-то новое увидел, посмеялся. Но пару раз я Марка уронил»

Российский фигурист рассказал, зачем он вместе с Марком Кондратюком исполняет поддержку из парного катания на шоу.

— На шоу ты пробуешь совместные поддержки с и . Есть ли идеи попробовать себя в парном катании?

— Не-е. Хотя раньше были такие мысли. А сейчас — уже нет. Парное и все виды, которые есть в нашем фигурном катании, я уважаю. А поддержки пробую ради интереса.

— Ты сказал, что раньше мысли про парное катание?

— Да, были раньше. Например, в юниорском периоде, когда начал ездить на какие-то турниры, и думал: «А что, если я парником, например, буду? Как бы я катался? Кем бы была моя партнерша?» и так далее. Но никаких конкретных шагов я не делал.

— Можешь рассказать про эти парные элементы с Аленой, с Марком, как вообще к этому пришли?

— Сначала это как шутка была, а потом мы начали делать это на финале шоу, чтобы зритель что-то новое увидел, посмеялся. Пару раз я Марка уронил, ха-ха. У болельщиков Марка прошу прощения! Но в целом все проходит без проблем. Самое главное, что это весело и забавно.

— Марк тяжелый?

— Как человек или как спортсмен?

— Мы знаем, что как человек он классный. А если его поднимать?

— Точно так же. У него классный вес, ха-ха. Легкий.

— Саша Трусова не ревнует?

— Честно скажу — нет. Наверное. Но я не спрашивал, – сказал Алиев.