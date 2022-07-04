Ари Закарян о повышении возрастного ценза: «Травму можно получить от неправильной разминки. И никакой возраст, никакие сложные прыжки значения не имеют»

Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

В июне конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение повысить минимальный возраст спортсменов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

«Наша федерация предлагала установить планку ценза на 16 годах. Потому что после этого возраста у спортсменов начинается другая жизнь, многие идут в колледж, и при ныне существующем цензе они начнут задумываться, а есть ли смысл ждать лишний год.

Мне кажется, таким образом мы можем многих потерять. Но наше предложение было отвергнуто.

А что касается травмоопасности – тут вообще странно. Я одно скажу: как бывший фигурист и человек, прошедший довольно большой путь в этом спорте, могу утверждать, что травму можно получить от неправильной разминки, от неправильных упражнений и некомпетентности тренера.

И никакой возраст, никакие сложные прыжки тут значения не имеют. Совершенно не имеет значения, на каком элементе поломаться. Можно на банальных шагах получить травму – и неважно, 15 тебе лет или 25», – сказал Закарян.

Нас убеждают, что поднятие ценза до 17 лет продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!