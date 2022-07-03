Хореограф Илья Авербух сообщил, что поставил олимпийской чемпионке новый показательный номер на стихи Булата Окуджавы.

Щербакова представит новый номер на шоу Авербуха «Чемпионы» в Сочи.

«Это мой первый опыт работы с Аней. Она очень светлый человек, новый номер будет философским, он поставлен на стихи Булата Окуджавы.

Второй номер на шоу, наверное, переделанный фрагмент произвольной программы, он снова позволит пережить те счастливые олимпийские мгновения», – сказал Авербух.

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