Тренер Кирилл Давыденко рассказал о травме фигуриста Андрея Мозалева перед олимпийским сезоном.

– Перед олимпийским сезоном у Андрея была травма. Вы рассказывали, что у него был нарост на ноге, и он об этом вам не говорил.

– Андрей в этом плане молчун. Он лишнего не скажет. Если он говорит, что что-то болит, я понимаю, что болит прям капитально. С одной стороны, хорошо, что спортсмен терпеливый, с другой – нужно заранее об этом сигнализировать, чтобы принимать какие-то решения.

Когда я узнал, была уже настолько большая шишка на косточке, что поможет только операция. Мы начали сезон хорошо, он на прокатах показал четверной флип помимо своего набора четверных, а потом на стартах. Но эта штука все увеличивалась и мешала хорошо тренироваться. Ботинок-то жесткий, все время давит.

Мы тренировались в щадящем режиме и не получали должного объема, который необходим, чтобы вкатать программы. Я говорил: «Потерпи немного, нужно закончить сезон, попасть в сборную, а дальше будем оперироваться».

Это же было после пандемии, мы два месяца вообще не катались, занимались ОФП в парке с Андреем и Антоном Шулеповым. Они были очень хорошо физически готовы. Потом поехали в Новогорск и за счет этой хорошей физической базы мы продержались часть сезона, но нельзя же только на старых дрожжах кататься, нужно их подпитывать. Как следствие, пошло снижение нагрузок, снижение результата.

– Андрей долго скрывал травму?

– Не один месяц точно. Новые ботинки как надел, так что-то пошло не так. Я видел, как он все время что-то поправляет. Он не из тех, кто перешнуровывается, чтобы похалявить, – отметил Давыденко.

– Почему у Андрея не получилось на Олимпиаде (Мозалев занял 19-е место – Sports.ru)?

– Вопрос психологический. Физически и технически он был готов. Вот что-то именно психологически не хватило ему, – добавил тренер.