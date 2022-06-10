Глава ISU о допинге Валиевой: «Дело не завершено. Мы не вовлечены в это, но важнейшее решение, которое мы приняли – поднятие возрастного ценза»

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чжэ Ель Ким высказался о допинговом деле российской фигуристки и повышении возрастного ценза.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что в декабрьской пробе 15-летней Валиевой обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Расследованием дела занимается РУСАДА.

«Дело не завершено, оно в процессе. Мы не вовлечены в это, но важнейшее решение, которое мы приняли – поднятие возрастного ценза с 15 до 17 лет.

Мы как организация обеспокоены состоянием наших спортсменов – не только физическим, но и ментальным. Прошлым сентябрем совет поднял эту проблему, и медицинская комиссия подготовила доклад, согласно которому для наших спортсменов было бы правильно поднять возраст. Комиссия спортсменов, сами спортсмены и тренеры поддержали это.

Нет, мы не получали информацию (о пробе «Б» Валиевой). Мы сделаем объявление, как получим данные», – сказал Ким.

Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото