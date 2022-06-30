Дэвис и Смолкин тренируются у Алексея Килякова в Вирджинии («Р-Спорт»)

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин после завершения сотрудничества с американским тренером Игорем Шпильбандом стали работать с Алексеем Киляковым.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Киляков ранее выступал с Этери Тутберидзе, матерью Дианы Дэвис.
По информации источника, фигуристы и Тутберидзе обращались к тренерам Марине Зуевой и олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Чарли Уайту, но не договорились о совместной работе.
Дэвис и Смолкин также были на катке, где работает бывшая советская фигуристка Наталья Анненко-Деллерт.
Сейчас пара тренируется на катке клуба Алексея Килякова и его супруги Елены Новик в штате Вирджиния, США.
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