Дэвис и Смолкин тренируются у Алексея Килякова в Вирджинии («Р-Спорт»)

Российские фигуристы и после завершения сотрудничества с американским тренером стали работать с Алексеем Киляковым.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Киляков ранее выступал с Этери Тутберидзе, матерью Дианы Дэвис.

По информации источника, фигуристы и Тутберидзе обращались к тренерам Марине Зуевой и олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Чарли Уайту, но не договорились о совместной работе.

Дэвис и Смолкин также были на катке, где работает бывшая советская фигуристка Наталья Анненко-Деллерт.

Сейчас пара тренируется на катке клуба Алексея Килякова и его супруги Елены Новик в штате Вирджиния, США.

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