Дэвис и Смолкин тренируются у Алексея Килякова в Вирджинии («Р-Спорт»)

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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин после завершения сотрудничества с американским тренером Игорем Шпильбандом стали работать с Алексеем Киляковым.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Киляков ранее выступал с Этери Тутберидзе, матерью Дианы Дэвис. 

По информации источника, фигуристы и Тутберидзе обращались к тренерам Марине Зуевой и олимпийскому чемпиону Сочи-2014 Чарли Уайту, но не договорились о совместной работе.

Дэвис и Смолкин также были на катке, где работает бывшая советская фигуристка Наталья Анненко-Деллерт.

Сейчас пара тренируется на катке клуба Алексея Килякова и его супруги Елены Новик в штате Вирджиния, США. 

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