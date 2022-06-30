Владимир Морозов: «Трусова первая проявила интерес к парным элементам, и все за ней потянулись»

Серебряный призер Игр-2022 в парном катании рассказал, как помогает фигуристкам группы учить парные элементы.

Группа Тутберидзе находится на сборах в Новогорске.

«Подходят постоянно – «Сделай то, сделай это». Очень интересно девочкам. А я уже как бы все, покатался, потренировался, ха-ха.

Кто чаще проявляет интерес? Мне кажется, Саша Трусова. Она первая проявила интерес, и все за ней потянулись», – сказал Морозов.

Александра Трусова приземлила выброс двойной риттбергер из парного катания