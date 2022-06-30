Владимир Морозов: «Трусова первая проявила интерес к парным элементам, и все за ней потянулись»

Теги сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Игр-2022 в парном катании Владимир Морозов рассказал, как помогает фигуристкам группы Этери Тутберидзе учить парные элементы. 

Группа Тутберидзе находится на сборах в Новогорске. 

«Подходят постоянно – «Сделай то, сделай это». Очень интересно девочкам. А я уже как бы все, покатался, потренировался, ха-ха. 

Кто чаще проявляет интерес? Мне кажется, Саша Трусова. Она первая проявила интерес, и все за ней потянулись», – сказал Морозов.

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