Владимир Морозов: «Трусова первая проявила интерес к парным элементам, и все за ней потянулись»

Серебряный призер Игр-2022 в парном катании Владимир Морозов рассказал, как помогает фигуристкам группы Этери Тутберидзе учить парные элементы.
Группа Тутберидзе находится на сборах в Новогорске.
«Подходят постоянно – «Сделай то, сделай это». Очень интересно девочкам. А я уже как бы все, покатался, потренировался, ха-ха.
Кто чаще проявляет интерес? Мне кажется, Саша Трусова. Она первая проявила интерес, и все за ней потянулись», – сказал Морозов.
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