Орлов о тренировках Трусовой и Валиевой в метании копья и прыжках с шестом: «Они трудолюбивые, внимательно слушали наши указания и с первого раза начали делать все правильно»

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 Чемпион России 2020 года в метании копья Николай Орлов рассказал о том, как Александра Трусова и Камила Валиева пробовали себя в легкой атлетике.

Участниками легкоатлетического мастер-класса были Валиева, Трусова, Владимир Морозов, Дарья Усачева и Морис Квителашвили.

«Я предложил фигуристам сначала попрыгать с шестом, и Елизавета Бондаренко (победительница командного чемпионата России 2022 года) поучила их немного, после чего они прыгали около часа. А потом пошли на полчаса метать копье. Им было очень интересно попробовать себя в чем-то новом. Потом они Лизе предложили прийти к ним и покататься на коньках.

Конечно, я знал, кто они. У нас был выходной день, и все это не шло в ущерб моим тренировкам. У Саши Трусовой в тот же день был день рождения, и она с удовольствием провела пару часов с нами, а потом пошла на встречу со своими фанатами.

Все они трудолюбивые, внимательно слушали наши указания и с первого раза начали правильно делать то, что мы им говорили. И в целом для начала у них неплохо получалось управляться с шестом и копьем.

Я готов познакомить поближе с легкой атлетикой, не только фигуристов и фигуристок, но и представителей других зимних видов спорта. Два года назад у меня уже был опыт, когда фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро приходили, метали копье и прыгали с шестом», – сказал Орлов.

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