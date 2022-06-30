Траньков о возможном переходе Дэвис и Смолкина в США: «Мы сейчас обсуждаем слухи. Официально это никак не подтверждено»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал новость о том, что и Глеб Смолкин могут перейти в сборную США.

Ранее об этом сообщил блог The Skating Lesson. По информации , Дэвис и Смолкин сегодня пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Эту информацию знаю только от какого-то там американского блогера. Комментировать не могу, пока это официально никак не подтверждено.

Переходов под другой флаг огромное количество и в других странах. И российские спортсмены переходят. По-моему мнению, мы сейчас обсуждаем слухи, а я этого делать не буду», – сказал Траньков.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?

Что ждет Дэвис и Смолкина в сборной США? Зачем их дуэт Америке? И кого они там подвинут?