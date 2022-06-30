Лайшев о возможном переходе Дэвис и Смолкина в США: «Бог им судья. Это не самая сильная пара, а страна у нас талантливая»

Ренат Лайшев прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин может перейти в сборную США.

– Как считаете, в нынешних обстоятельствах это не предательство?

– Ну, я отношусь к этому в силу обстоятельств. Что мы можем требовать от беззащитных людей? Надо быть более снисходительными.

Тем более они не ведут себя к искусственному отторжению от страны, от школы, устраивают свою личную жизнь. Только время покажет, правы они или нет.

Хотя, конечно, определенные угрызения совести у ребят наверняка будут. У меня много знакомых, которых приглашают к себе работать зарубежные компании. И их дети в школе приходят ко мне и спрашивают, а не будет ли это предательством, если папа...?

То есть это есть даже у детей, хотя, конечно, никакого предательства тут нет. Мы должны быть лучше и гибче, чем весь этот Запад. Мы не должны мстить. И мы этим их «убиваем».

– С другой стороны, Диана с Глебом тренировались и получали какие-то привилегии, будучи в сборной России, съездили на Олимпиаду от российской команды, что очень положительно скажется на их дальнейшей карьере. И тут – переход в сборную, которая к тому же приходится нашим принципиальным соперником.

– Они имеют на это право. Я бы вообще так сказал – имеют право, но бог им судья. Мы не можем их судить за обстоятельства, в которые они попали.

Да и потом, это не самая сильная пара. А страна у нас талантливая, так что ничего страшного не будет, я уверен, – сказал президент «Самбо-70».