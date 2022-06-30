Тренер по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением о возможном переходе российского танцевального дуэта – Глеб Смолкин в сборную США.

«Насчет этой пары – они ведь тренируются в Америке у Игоря Шпильбанда, у нашего американского тренера. Поэтому будет логично, если они продолжат там.

Дэвис и Смолкин, возможно, будут очень классной парой, но сейчас это средний вариант. Пока это не топовая пара, и неизвестно, что будет. Может быть, и не стоит копья ломать из-за них.

Насчет других – не надо забывать, насколько короток спортивный век. Естественно, люди хотят как-то реализоваться, очень серьезные и топовые спортсмены, возможно, будут что-то искать – ну, а что делать? Мы же не можем запретить.

Федерация, конечно, может, но что она предоставит взамен? Пытаются делать соревнования – есть и Кубок Кремля, и какие-то прыжковые турниры. Что-то федерация предпринимает, но людей же не остановишь», – сказала Великова.

Тайный брак Дианы Дэвис и Глеба Смолкина – верный шаг в сборную США. Неужели и правда перейдут?