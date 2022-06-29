Лайшев о Дэвис и Смолкине: «Это право ребят выступать за другую федерацию. Они могут показывать мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном переходе российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную США.
«Других причин, по которым Этери Тутберидзе (мама Дианы Дэвис) задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть выступают.
Они могут показывать все мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны.
То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит.
Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем России, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию», — сказал Лайшев.
Российские танцоры на льду Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США (The Skating Lesson)
Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!