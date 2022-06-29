Лайшев о Дэвис и Смолкине: «Это право ребят выступать за другую федерацию. Они могут показывать мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей»

Президент высказался о возможном переходе российских фигуристов и в сборную США.

«Других причин, по которым (мама Дианы Дэвис) задерживается в США, нет. Это право ребят выступать за другую федерацию, ради бога, пусть выступают.

Они могут показывать все мастерство где угодно и все равно будут послами российских идей, мыслей, нашей сборной команды, нашей страны.

То, что Этери сделала для нашей страны, говорит о том, что нам сомневаться в ребятах не стоит.

Мы должны быть более демократичны, чем все остальные. Когда наши карты все вскрыты, лучше нас на земле, лучшей страны, чем России, нет. Я абсолютно спокойно отношусь к решению ребят соревноваться за другую федерацию», — сказал Лайшев.

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Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!