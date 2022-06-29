Жулин о возможном переходе Дэвис и Смолкина: «Дыма без огня не бывает. Тяжелое решение, только им известно, что будет для них лучше»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Дыма без огня не бывает, наверное, они рассматривают какие-то варианты. Да, конкуренция там высокая, но я слышал, что Хаббелл и Донохью (бронзовые призеры Пекина-2022) заканчивают.

Россия непонятно на какой срок отлучена, а тренер у них американский, она американка, если он на ней женится, тоже будет американцем.

В случае смены гражданства они смогут выступать на этапах , чемпионатах мира, турнире четырех континентов, поэтому не исключаю такой возможности.

Тяжелое решение, только им известно, что будет для них лучше», – сказал Жулин.

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