Александр Коган о просмотре Дэвис и Смолкина в федерации США: «Ответ один – бред не комментирую»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.
«Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать?
Ответ один – бред не комментирую», – сказал Коган.
Российские танцоры на льду Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США (The Skating Lesson)
Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!