Александр Коган о просмотре Дэвис и Смолкина в федерации США: «Ответ один – бред не комментирую»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что и пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать?

Ответ один – бред не комментирую», – сказал Коган.

Российские танцоры на льду Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США (The Skating Lesson)

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!