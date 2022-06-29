Александр Коган о просмотре Дэвис и Смолкина в федерации США: «Ответ один – бред не комментирую»

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал информацию о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Вы все рекламируете бред, который они сами же потом у себя и опровергают. Зачем это обсуждать?

Ответ один – бред не комментирую», – сказал Коган.

Российские танцоры на льду Дэвис и Смолкин завтра пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США (The Skating Lesson)

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

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