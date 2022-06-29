Наталья Забияко тренируется у Бруно Маркотте в Канаде

Российская фигуристка тренируется в группе Бруно Маркотте в Канаде.

Забияко видна на групповом фото, которое опубликовал французский фигурист Денис Стрекалин. Забияко – четвертая слева на фото.

Спортсменка тренируется в команде Skate Oakville в Онтарио.

«Первая неделя подготовки закончена! Мы хотим сказать спасибо Skate Oakville и всей команде тренеров за то, что они помогают нам подготовиться к следующему сезону. Это потрясающий опыт.

А еще мы хотим поблагодарить спортсменов, которые нам тоже помогают. Вы невероятные! Мы очень счастливы быть на льду вместе с такими великолепными людьми и спортсменами», – написал Стрекалин.