Горшков о переходе Забияко в Канаду: «Чтобы начать о чем-то говорить, надо получить запрос от канадской федерации. Мы его не получали»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) заявил, что федерация не получала от канадской стороны запрос на переход российской фигуристки .

Ранее стало известно, что Забияко намерена возобновить карьеру и выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

«Все начинается с обратной стороны. Информация о ее планах значительно опередила официальную информацию.

Мы ничего не знаем, для нас это было не то чтобы гром с ясного неба, но то, что мы не слышали.

Как может развиваться ситуация? Заявления недостаточно. Чтобы начать о чем-то говорить, надо получить запрос от той национальной федерации (Канады).

Мы такое заявление не получали. Сослагательное наклонение здесь не стоит применять», – сказал Горшков.

Наша фигуристка убежала в Канаду: не каталась три года (только «Ледниковый период»), снялась в кино, а до России выступала за Эстонию