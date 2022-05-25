Горшков о переходе Забияко в Канаду: «Чтобы начать о чем-то говорить, надо получить запрос от канадской федерации. Мы его не получали»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков заявил, что федерация не получала от канадской стороны запрос на переход российской фигуристки Натальи Забияко.
Ранее стало известно, что Забияко намерена возобновить карьеру и выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.
«Все начинается с обратной стороны. Информация о ее планах значительно опередила официальную информацию.
Мы ничего не знаем, для нас это было не то чтобы гром с ясного неба, но то, что мы не слышали.
Как может развиваться ситуация? Заявления недостаточно. Чтобы начать о чем-то говорить, надо получить запрос от той национальной федерации (Канады).
Мы такое заявление не получали. Сослагательное наклонение здесь не стоит применять», – сказал Горшков.
Наша фигуристка убежала в Канаду: не каталась три года (только «Ледниковый период»), снялась в кино, а до России выступала за Эстонию