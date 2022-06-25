Камила Валиева: «Я бы хотела дополнительную тренировку по боксу, чтобы держать себя в тонусе»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о желании попрактиковаться в боксе.

Сегодня Валиева провела открытую фитнес-тренировку в рамках Дня Московского спорта в «Лужниках».

– Как вам идея – меняться видами спорта?

– Почему бы и нет. Я люблю что-то новое.

– Пробовали себя в других видах спорта?

– Конечно. В Новогорске ходили на легкую атлетику. Прыгали с шестом, прыгали в длину и бросали копья. Попробовала бы еще что-нибудь с удовольствием.

Бокс? Не знаю, может быть. Даже если заниматься просто для себя, это хорошие тренировки. Я бы хотела дополнительную тренировку по боксу, чтобы держать себя в тонусе, – сказала Валиева.

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