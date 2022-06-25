Камила Валиева: «Я восстановила все каскады, начинаю восстанавливать четверные. Прошли уже две недели сборов, мы уже более-менее в форме»

Теги сборная России Дмитрий Соловьев женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о тренировках и планах на следующий сезон.

«Планы на сезон – выходить на старты, радовать себя, зрителей, тренеров и судей тоже новыми программами. Мы вышли на лед уже. Я восстановила все каскады, начинаю восстанавливать четверные. Прошли уже две недели сборов, мы уже более-менее в форме. Про новую программу не расскажу, это секрет.

Роль Настеньки в ледовом шоу «Аленький цветочек»? Ледовые шоу – довольно интересный опыт. Я буду кататься одна и в паре с Димой Соловьевым. Там много поддержек всяких. После первой тренировки у меня был страх поддержки, но затем все прошло», – сказала Валиева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные