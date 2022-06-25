Алина Загитова: «Маникюр в боксерских перчатках даже помогает – кошечка такая»

Российская фигуристка рассказала об участии в мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом .

«Да, халатик понравился, потому что, во-первых, там была фамилия – Загитова. Во-вторых, это что-то новое для меня, обычно мы выходим в кофте, в костюме. Что уж говорить? Это совсем другой вид спорта.

Сегодня я первый раз забинтовала руки себе сама, обычно мне тренер бинтует. Но тут я была птичкой свободного полета.

Я сделала недавно маникюр, почему-то решила первый раз за долгое время нарастить. На самом деле не мешает, наоборот – даже помогает, кошечка такая», – сказала Загитова.

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