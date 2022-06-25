Алина Загитова: «Хотела покататься на скейте, но это очень тяжело и травмоопасно, поэтому пока не буду это делать»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о желании научиться кататься на скейтборде.

«Наверное, хотелось бы попробовать всего по чуть-чуть, потому что я пытаюсь развиваться во всем и всегда. Я хотела, например, на скейте покататься, но это очень тяжело и травмоопасно сейчас, поэтому я пока не буду это делать», – сказала Загитова.

Сегодня фигуристка поучаствовала в мастер-классе по боксу с двукратным олимпийским чемпионом Олегом Саитовым в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

Алина Загитова: «Считаю, что человек в этой жизни должен попробовать все, но не все, есть ограничения»