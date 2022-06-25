Олег Саитов: «У Загитовой хорошие качественные удары, не просто касания. Чувствуется, что человек работает над собой. Дам совет не бросать бокс»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу поделился впечатлениями от мастер-класса с победительницей Игр в фигурном катании .

«Девушка приятная, координированная. Когда человек занимается профессионально спортом, требующим координации, он и в любом другом виде спорта сможет навыки перехватить. Поэтому все нормально, занимается полтора месяца – все достаточно неплохо. Но чтобы научиться боксу, нужен спарринг-партнер, его ощущение. Без контакта ты не сможешь.

У Алины хорошие качественные удары, не просто касания. Чувствуется, что человек работает над собой, все хорошо. Какой дам совет? Не бросать [бокс], не переживать – все получится. Все будет хорошо.

Я получил удовольствие, когда рядом человек с хорошей энергетикой, всегда приятно. Я готов помогать, на постоянной основе наверное нет, но подсказывать, иногда мастер-классы проводить готов», – сказал Саитов.

Новый соперник Загитовой по шоу-поединку – кто он?