«Выбраться получилось всего на три с половиной дня, но впечатлений хватило надолго». Бойкова рассказала о поездке в Стамбул

Чемпионка Европы в парном катании рассказала о поездке в Самбул в начале июня.

«Если еще кто-нибудь помнит, то в начале июня мы с Ириной Караминой побывали в Стамбуле. У нас получилось выбраться туда всего на три с половиной дня, но впечатлений хватило надолго.

Наша поездка изначально должна была проходить под лозунгом «галопом по Европам», ибо мы ее организовали между экзаменами: 6 июня утром мы сдали один, и уже в 4 часа вечера сидели в самолете. А 10 июня – второй. Но мы успели везде.

Наш полет в Стамбул проходил через Сочи: 5 часов полета до него и еще 2 до Стамбула. Звучит вполне вменяемо, но перелет из Сочи задержали, и мы еще часа два просто так сидели в самолете... В общем, приехали в отель мы только к 6 утра, а в 9 уже пошли покорять город.

Нас заранее предупредили, что валюту лучше менять в обменниках, а если ее нет, то в банкоматах Ziraat Bankasi, Vakifbank и Istanbul Bankasi можно было снять деньги с карты «Мир». Поэтому в первую очередь мы пошли на поиски банкоматов, благо в этом нам помогли карты Яндекса.

Тут стоит отметить, что я была в Стамбуле, когда мне было 5 или 6 лет, и, конечно же, я ничего не помню об этом городе. Именно поэтому для нас с Ирой стали большим откровением его перепады высот... В +28 они давались нам особенно сложно...

В общем, 1,5-2 километра мы шли 3 часа, ибо воды у нас не было, в некоторых банкоматах у меня стоял очень странный лимит (снять я могла не больше 100 рублей), а в других не было денег. Но на третий час поисков мы решили попробовать использовать карту системы Union Pay (она была доверена нам одним знакомым на пожарный случай). К сожалению, этот пожарный случай произошел: банкомат съел карту с концами.

Напомню, что к этому времени мы еще так и не купили воды, не сняли денег и не дошли до центра.

В очереди, которая скопилась за нами, был молодой человек, турок, который говорил по-английски. Он позвонил в банк (ибо номера телефона на банкомате почему-то не было) и через оператора выяснил, что карту нам не вернут и что ее надо заблокировать через свой банк. Но это же была не наша карта! К счастью, меня быстро успокоили, и скоро у нас получилось снять 400 лир и купить воды.

Через еще 1,5 часа мы добрели до Святой Софии. Ну а что было дальше, я расскажу в следующем посте», – написала Бойкова.