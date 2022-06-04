Бойкова о столице Мальдив: «В городе нет ни одного светофора. Если бы я оказалась там без гида, то не смогла бы перейти ни одну улицу»

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова рассказала о Мальдивах, где она провела отпуск.

«В этом году большую часть отпуска я провела снова на Мальдивах. Я уже много рассказывала в прошлом году про мой путь до острова и проживание там, поэтому в этот раз я подготовила более интересную и редкую информацию, на мой взгляд.

Так получилось, что на обратной дороге меня застал шторм, и сотрудники отеля решили отвезти меня на катере до аэропорта пораньше. Приехали мы все-таки достаточно быстро, и поэтому до вылета у меня оставалось 5 часов. В аэропорту Мале делать совсем нечего, иногда там даже интернет не работает. Именно поэтому я решила, что хочу съездить на пару часиков в столицу Мальдив – Мале.

До города можно добраться либо на лодке, либо на машине: займет это не больше 10 минут. Сам остров-город очень маленький (3 на 3 километра), но на нем такое большое количество людей, что Мале признается самым густонаселенным городом в мире! На острове есть первая в стране арабско-английская школа, дворец президента, парламент, пару мечетей, рынок и еще несколько интересностей.

Во-первых, это старейшая мечеть, которая полностью построена из кораллов около 2000 лет назад: весь фасад здания, все узоры – это кропотливая работа мастеров по кораллу. Рядом находится кладбище королевских особ с коралловыми надгробиями. Весь этот комплекс находится под защитой ЮНЕСКО.

Во-вторых, это мемориал памяти жертвам теракта. Да, даже в такой маленькой и небогатой стране, как Мальдивы, 30 лет назад шла война за власть. Тогда правительство Шри-Ланки хотело присвоить себе земли Мальдив и для этого наняло террористическую группировку. Результатом ее атаки стал взрыв, при котором пострадали люди: умерло 11 мирных жителей и 8 сотрудников полиции. А власть в стране так и не поменялась. Сейчас на месте взрыва организован мемориал.

В-третьих, в городе нет ни одного светофора! Пару лет назад они были, но количество аварий начало зашкаливать, и власти решили просто избавиться от них. Сейчас на Мале главенствует хаотичное, безостановочное движение огромного количества байков и маленьких машин. Если бы я оказалась в городе без гида, то не смогла бы перейти ни одну улицу.

Несмотря на свой размер, город очень интересный и колоритный», – написала Бойкова.