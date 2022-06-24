Анастасия Зинина ушла из академии Плющенко («Матч ТВ»)

Российская фигуристка покинула академию двукратного олимпийского чемпиона , сообщает .

О том, где теперь будет тренироваться спортсменка, в настоящий момент не сообщается.

Зинина перешла в академию Плющенко после сезона-2020/21. До этого она тренировалась в школе «Снежные барсы».

В прошедшем сезоне Зинина дважды попадала на подиум юниорского Гран-при, заняла 18-е место на первенстве России среди юниоров и 12-е – на взрослом чемпионате страны.

«Спасибо огромное моим тренерам – Плющенко, Рудковской, Михайлову...» Новая ученица «Ангелов» победила команду Этери