Анастасия Зинина ушла из академии Плющенко («Матч ТВ»)

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Российская фигуристка Анастасия Зинина покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает «Матч ТВ».

О том, где теперь будет тренироваться спортсменка, в настоящий момент не сообщается.

Зинина перешла в академию Плющенко после сезона-2020/21. До этого она тренировалась в школе «Снежные барсы».

В прошедшем сезоне Зинина дважды попадала на подиум юниорского Гран-при, заняла 18-е место на первенстве России среди юниоров и 12-е – на взрослом чемпионате страны.

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