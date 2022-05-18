Евгений Плющенко: «Вариант со сменой гражданства Муравьевой не рассматривается. Все, что об этом пишут – дезинформация»

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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что его подопечная Софья Муравьева не планирует менять спортивное гражданство, несмотря на санкции.

Российские фигуристы отстранены ISU от международных стартов в связи с ситуацией на Украине. 

«У Софьи Муравьевой все в порядке. Она тренируется. Мы продолжаем с ней работать.

Возможна ли смена спортивного гражданства Софьей? Такой вариант не рассматривается и даже не обсуждается. Все, что пишут об этом в СМИ – дезинформация», – сказал Плющенко. 

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