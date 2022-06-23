Саитов пошутил о боксе с Загитовой: «Ну какой показательный бой? Она же меня прибьет»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов заявил, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступит с ним в мастер-классе, а не в показательном поединке.

«Ну какой показательный бой? Она же меня прибьет», – пошутил Саитов.

«Все-таки Алина к боксу отношения не имеет. Я изначально прочитал, что это спарринг, но это ошибка.

Я сам только сегодня узнал, что у нас мастер-класс с Алиной. Это будет комплексная работа на движения, на защиту, на умение наносить удары, упражнения на навыки.

Я уважаю этого человека, у нее будет возможность побить мне по «лапам», – добавил двукратный олимпийский чемпион.