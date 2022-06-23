Железняков о боксерском шоу с Загитовой: «Мужиков шрамы украшают, а девушек – нет. Я рад, что все пройдет в формате мастер-класса»

Хореограф Алексей Железняков высказался об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в мастер-классе по боксу.

Мероприятие пройдет 25 июня в рамках Дня московского спорта. Загитова выступит там вместе с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым.

«Мне кажется, мастер-класс даже лучше классического поединка. Боксерский поединок чреват синяками, травмами, не дай бог, сломанным носом или челюстью.

Зачем это такой красивой девушке, как Алина? Опасная история для девушки. Это мужиков шрамы украшают, а девушек – нет. Я даже рад, что все пройдет в формате мастер-класса.

Для болельщиков это (поединок) было бы весело, но зачем такой риск? Все-таки это опасно. Алина не боец, а фигуристка. У нее есть рекламные контракты, ее лицо все узнают. Зачем подвергать внешность риску?» – сказал Железняков.

Новый соперник Загитовой по шоу-поединку – кто он?